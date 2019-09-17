مدرب منتخب الجزائر على رادار الأهلى السعودى

تجري إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة أحمد الصائغ، مفاوضات مكثفة مع جمال بلماضي، المدير الفني الحالي للمنتخب الجزائري، لتولي القيادة الفنية للكواسر هذا الموسم.



وقررت إدارة الأهلي إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الراقي، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي مني بها النادي الغربي علي يد الوحدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



وأوضحت تقارير صحفية سعودية أن إدارة التماسيح تسابق الإدارة الزمن لإنهاء ملف المدرب وذلك بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث تدور المفاوضات حاليًا مع بلماضي، الذي قاد محاربي الصحراء، لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2019.



وبدأ أخضر مدينة جدة مشواره في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، تحت قيادة برانكو، بالتعادل مع العدالة ثم الفوز على الاتفاق وأخيرا الهزيمة من الوحدة.