ترمب: إيران مسئولة عن هجومي أرامكو.. ومستعدون للحرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من الواضح أن إيران مسئولة عن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية.



وقال "ترامب" في تصريحات له اليوم الاثنين من البيت الأبيض، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مصدر الاعتداءات على منشأتي النفط في السعودية، وذلك وفق قناة "العربية".



وأضاف ترامب: "يبدو أن إيران مسئولة عن الهجوم على معملي النفط في السعودية".



وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات، فأمريكا مستعدة لأي نزاع أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ وفقا لقوله.



وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رسميا اليوم، أن الهجوم المزدوج على مواقع نفطية لشركة أرامكو السعودية، استخدمت فيه أسلحة إيرانية، مشيرا إلى أن الدلائل والمؤشرات العملياتية المبدئية في الاستهداف الإرهابي لمعملي النفط في بقيق وخريص تؤكد أن الأسلحة المستخدمة إيرانية.