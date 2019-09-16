كلوب يعلن قائمة ليفربول لمواجهة نابولي

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا رسميًا عن قائمة الردز، التي تستعد لقص شريط الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.



واتجهت بعثت فريق ليفربول الإنجليزي عصر اليوم الإثنين منذ قليل إلى إيطاليا تحديدًا الجنوب الإيطالي من أجل الاستعداد لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.



وأوقعت القرعة بطل النسخة الماضية حامل اللقب ليفربول الإنجليزي في مجموعة متوسطة مقارنة بإمكانيات وقيمة بطل أوروبا الحالية بجوار كل من نابولي الإيطالي، سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.



ويبدأ ليفربول رحلته غدًا الثلاثاء بالمواجهة الصعبة والأهم غدًا على ملعب سان باولو وصفوفه ناقصة من الحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر ولاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا، والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.



وضمت قائمة ليفربول الرسمية المكونة من 20 لاعبا: "فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونجرين، شاكيري، برويستر، روبرتسون، ماتيب، كيليهر، ترينت".