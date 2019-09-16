الأهلى السعودى يفاضل بين مدربين لخلافة الكرواتى برانكو

برز اسم الأرجنتيني ​رامون دياز،​ المدرب السابق لـ ​الهلال​ و​الاتحاد،​ لتولي قيادة الأهلي في الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الكرواتي ​برانكو إيفانكوفيتش​ الذي أقيل بسبب البداية السيئة للفريق.





كما انتشرت أيضا أنباء عن نية الأهلي إعادة المدرب السويسري ​كريستيان جروس​، الذي سبق وقاد الفريق لموسمين، وحقق معه نجاحات كبيرة ولافتة، منها تحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل و​كأس خادم الحرمين الشريفين​.



ومن المنتظر أن تسند مهمة تدريب الفريق مؤقتًا إلى مدرب فئة الشباب في النادي الصربي جورجي أو إلى ​صالح المحمدي​، المدرب الوطني لفريق درجة الناشئين، في مباراته أمام ​الفتح​ ضمن الجولة الرابعة لمسابقة ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​.