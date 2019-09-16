الأهلى السعودى يفاضل بين مدربين لخلافة الكرواتى برانكو
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:45 م
وكالاتطباعة
برز اسم الأرجنتيني رامون دياز، المدرب السابق لـ الهلال والاتحاد، لتولي قيادة الأهلي في الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل بسبب البداية السيئة للفريق.
كما انتشرت أيضا أنباء عن نية الأهلي إعادة المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي سبق وقاد الفريق لموسمين، وحقق معه نجاحات كبيرة ولافتة، منها تحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ومن المنتظر أن تسند مهمة تدريب الفريق مؤقتًا إلى مدرب فئة الشباب في النادي الصربي جورجي أو إلى صالح المحمدي، المدرب الوطني لفريق درجة الناشئين، في مباراته أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما انتشرت أيضا أنباء عن نية الأهلي إعادة المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي سبق وقاد الفريق لموسمين، وحقق معه نجاحات كبيرة ولافتة، منها تحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ومن المنتظر أن تسند مهمة تدريب الفريق مؤقتًا إلى مدرب فئة الشباب في النادي الصربي جورجي أو إلى صالح المحمدي، المدرب الوطني لفريق درجة الناشئين، في مباراته أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.