حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 16 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك لليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: يوم نشيط جدًا ويحمل معه مفاجآت أو تطورات كنت بانتظارها، كما أنك تسمع جوابًا مرضيًا أو تتوصل إلى حسم أمر عالق.



عاطفيًا: تقوم مع الحبيب بنشاطات ورحلات ترفيهية بعيدًا عن زحمة الحياة اليومية مفضلين عليها أحضان الطبيعة.



صحيًا: تتوتر أعصابك وتصاب بانزعاجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع، خذ قسطًا من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.