تغييرات واسعة في الجيش السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، القائد العام للقوات المسلحة، قرارات جديدة بإجراء تغيرات واسعة في الجيش شملت ترقية بعض الضباط وإحالة آخرين للتقاعد.



وقال العميد الركن دكتور عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان مساء اليوم الأحد، إن البرهان أصدر عددًا من القرارات تمت بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى وإحالة عدد آخر إلي التقاعد.



وأضاف بيان القوات المسلحة: "تأتي القرارات في إطار الإجراءات التي تتم وفقًا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية".



وتولى الفريق البرهان رئاسة المجلس السيادي لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد اتفاق المجلس العسكري الانتقالي مع المعارضة على آليات الحكم في الفترة المقبلة.