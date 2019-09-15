السويس: إجراءات احترازية لمواجهة سيول الشتاء

قالت محافظة السويس إن المحافظة بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة السيول المتوقعة خلال فصل الشتاء.



وأضافت المحافظة - في تصريح له اليوم الأحد - أن إدارة الأزمات بالمحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة وهيئة الأرصاد الجوية لترقب وجود أية سيول خاصة في منطقتي جبال عتاقة والعين السخنة، مشيره إلى قيام المحافظة بتطهير مجاري السيول وإزالة الحشائش وأية تعديات والاستفادة من تجارب الأعوام الماضية في كيفية مواجهة السيول.



وكشفت عن وجود خطة مشتركة بين مديرية الصحة والإسعاف الطبي وإدرة الحماية المدنية وإدارة المرور والطرق والنقل وهيئة الطرق والكباري والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وممثلي الشركات العاملة بالمحافظة، للتعامل الفوري عند سقوط الأمطار.