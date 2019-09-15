رحلة للصحفيين لزيارة المعالم الأثرية والمشروعات القومية بالمنيا

تنظم محافظة المنيا رحلة لأعضاء نقابة الصحفيين لزيارة عدد من المعالم الأثرية والمشروعات القومية بالمحافظة، وذلك يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، وذلك للصحفيين أعضاء النقابة من خارج المحافظة، استجابة لطلب لجنة النشاط بالنقابة.



يتضمن برنامج الرحلة زيارة لمنطقة بني حسن الأثرية بالباخرة من أمام المرسى على كورنيش النيل أمام البنك الأهلي، وسيكون التحرك الساعة الثامنة صباحا ثم جولة على كورنيش النيل وشارع مصر وحفل للفنون الشعبية الساعة الثامنة ونصف مساء، وكذلك حفل للعشاء وسيتضمن برنامج اليوم الثاني زيارة لتفقد مكتبة مصر العامة ومحور كوبري سما لوط على النيل شمال المحافظة.



ووجهت المحافظة الدعوة للصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين من أبناء المحافظة للمشاركة في الرحلة.