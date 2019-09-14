إيكواس يبحثون سبل دعم الحرب ضد العناصر المتطرفة

بحث رؤساء دول وحكومات التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعين في بوركينا فاسو اليوم سبل دعم الحرب ضد العناصر المتطرفة.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المشاركين في الاجتماع بحثوا أيضا مدى تأثير القوة المشتركة المشكلة من جانب بوركينا والنيجر وتشاد ومالي وموريتانيا عام 2017، فيما يتعلق بالحد من انتشار أنشطة العناصر المتطرفة المشار إليها.



وأكد روك مارك كابورى رئيس بوركينا - التي تستضيف الاجتماع - أن هناك حاجة لتوفير الموارد الاقتصادية وتعزيز العمليات العسكرية من أجل مكافحة التطرف في المنطقة على المدى البعيد.



من جانبه، طالب وزير الداخلية في النيجر محمد بازوم بضرورة حشد الموارد المالية من أجل مواجهة التطرف في المنطقة، في إشارة إلى المشاكل المالية التي تواجه القوة الخماسية المشتركة، التي شكلت من اجل الحد من انتشار التطرف في المنطقة بأسرها.

