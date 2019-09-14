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عالم

السفير الأمريكي ببغداد: مناخ الاستثمار في العراق تحد كبير

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، اليوم السبت، إن مناخ الاستثمار في ‏العراق ما يزال يشكل تحديا للمستثمرين الأمريكيين وغيرهم من المستثمرين الدوليين.

وأوضح تولر خلال كلمة له بمنتدى الطاقة الذي افتتح في بغداد اليوم "يجب على الحكومة العراقية أن تدرك أنه من دون آفاق تحقيق عوائد ‏مالية كافية، فإن شهية المستثمرين لتحمل المخاطر المالية في القطاعات التي تتطلب ‏رأسمالا كبيرا، مثل قطاع الطاقة، ستكون محدودة، وتحسين مناخ العمل أمر بالغ ‏الأهمية لتشجيع الاستثمار، لهذا السبب تواصل الولايات المتحدة دعم الجهود لتسهيل ‏القيام بالأعمال التجارية في العراق وتشجيع الحكومة على الوصول إلى المعايير ‏الدولية في مجالات، التأشيرات، والجمارك، والضرائب، وتكوين الأعمال".

وأضاف أن ‏ "من العناصر الأساسية لمناخ الأعمال في أي بلد هي السهولة التي ‏تستطيع من خلالها الشركات القيام بأعمال تجارية".

وأعرب تولر عن "قلقه من سير العراق في ‏الاتجاه الخاطئ في هذا الصدد، حيث انخفض من المرتبة 168 في تقرير البنك ‏الدولي لعام 2018 حول سهولة ممارسة الأعمال التجارية إلى المركز 171 في تقرير ‏لعام 2019".

‏وأشار إلى أن "الولايات المتحدة سعيدة بالتحسن الذي أظهره العراق ولكن مع ذلك، ‏هناك حاجة إلى مزيد من التقدم، فحرق الغاز في أجواء العراق أكثر ‏من أي مكان آخر في العالم يعتبر عملية تبذير وغير فعالة وتتعارض مع الاكتفاء ‏الذاتي من الطاقة في العراق".

وتابع "يجب أن يتم استثمار هذا الغاز ومعالجته وإيصاله كمواد وسيطة لتزويد ‏محطات الطاقة في العراق بالوقود، ما يعتبر الآن ناتجا ثانويا مهدورا يمكن أن يصبح ‏بسهولة مصدرا فعالا من حيث التكلفة لطاقة جديدة لتزويد الاقتصاد العراقي بالطاقة ‏الكهربائية وتوفير الكهرباء الموثوقة للأعمال التجارية والمستهلكين".

وبين السفير الأمريكي "نعتقد بشكل راسخ أن تحسين استقرار الطاقة في ‏العراق هو مقدمة ضرورية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتحسين حياة الشعب ‏العراقي، وأن الولايات المتحدة تدعم أيضا خطط حكومة إقليم كردستان لمواجهة ‏التحديات التي تؤثر في الإنفاق العام ونوعية حياة المواطنين، وتساعد وزارة ‏الكهرباء في حكومة إقليم كردستان على تعزيز وتوفير الطاقة، ومراقبة الاستهلاك، ‏وجمع الإيرادات".

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