السيسي: مصر أصبحت في صدارة الدول المكافحة لـ"فيروس سي"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فيروس سي، تم انتشاره في مصر عام 1992، ولكن أحد الأطباء نبه عنه.



وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة: "الناس عندما كانوا يقدمون للعمل في الخارج كان يطلبون منهم شهادة خلو من المرض، وفي مصر أصبح الناس يتعاملون مع المرض بسرية شديدة حتى مع أفراد الأسرة نفسها".



وتابع: "عندما يكون عندك أمل خير للناس ممكن ربنا يجريه على إيديك، وعندما جاءت الفرصة للعلاج وهو بدون مقابل، فبعدما كانت مصر هي الأولى بالإصابة عالميًا خرجت وتصدرت دولة أخرى لا نريد ذكر اسمها".



وأكد أن هناك مبادرات أخرى للفحص الشامل للفتاة والمرأة المصرية وزراعة القوقعة ونور الحياة ونحاول من خلال هذه المبادرات حل المسألة في حين أن ظروفنا لا تسمح، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي تحتاج إلى 300 مليار جنيه، حتى تكتمل ولن ننجح إلا بدعم المصريين.

