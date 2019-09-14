عون: لبنان تحتفظ بحقها فى الرد إذا تعرضت لاعتداء إسرائيلى

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، "إن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن النفس اذا ما تعرض لأي اعتداء اسرائيلي"، معتبرا" أن المحاولات التي قامت بها إسرائيل أخيرا من أجل تغيير الوضع القائم في الجنوب، شكلت خطرا داهما على المنطقة، وهددت حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز 2006".



وخلال اجتماعه مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، كرر الرئيس اللبناني: "التزام لبنان القرار 1701"، مقدرا "الجهود التي بذلتها الامم المتحدة لتطويق مضاعفات ما حصل والعمل على عودة الاستقرار".

