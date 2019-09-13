أصالة عن الانتقادات لأغنية "مدينتي": شعرت بالمبالغة

ردت الفنانة السورية أصالة، على الانتقادات التي تعرضت لها أغنية "مدينتي"، والتي عرضت في شهر رمضان الماضي، قائلة: "شعرت بأن فيها بعض المبالغة".



وأضافت أصالة خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الإعلان حسيت أنه لا بد أن يكون هكذا لأنه ليس شيئًا عاديًا وإلا لما التفت الناس له.



وتابعت: "أنا قدمت الأغنية لأن لها أكثر من معنى وأنا شخصيًا غنيتها لمدينتي الشام، لأن كل شخص يشتاق لمكان وأنا أشتاق للشام فوضعت كل الشوق اللي عندي في الأغنية"، مشيرة إلى أن الكوميكس الساخرة على الأغنية تسببت لها بنوبة ضحك كبيرة خلال متابعتها.