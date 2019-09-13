موعد وقناة مباراة الأهلي وكانو سبورت

تنقل قناة On Sport غدًا في بث مباشر وحصري مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى بطولة إفريقيا.



ويحل الأهلي، ضيفًا فى تمام الـ6 مساء غدًا، السبت بتوقيت القاهرة، علي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب المستضيف الغيني، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتعد مباراة الغد الامتحان الأول للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولى المسئولية قيادة القلعة الحمراء مؤخرًا خلفًا للأورجويانى مارتن لاسارتى الذي تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.