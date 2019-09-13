نادية الجندي في إطلالة كلاسيكية سوداء على انستجرام

حرصت الفنانة نادية الجندى على مشاركة جمهورها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت بلوزة من الستان والشيفون الشفاف، ونسقت معها تنورة مزينة بالورود السوداء، كما وضعت حزاما عريضا حول منطقة الخصر.



واعتمدت حذاء أسود عالي الكعب، وتزينت ببعض المجوهرات الماسية، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، واتسم مكياجاها بالنعومة حيث وضعت روج أحمر وكحل أسود لعينيها.



الجدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي من مواليد 1946، حيث تبلغ من العمر 73 عامًا.

