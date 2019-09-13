حظك اليوم.. برج الحوت الجمعه 13 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: وجود القمر في برجك يجعلك تعيش يوما مليئا بالراحة والانفراجات والتطمينات والنجاحات في العمل وفي الحياة الخاصة.



عاطفيًا: على الرغم من الأجواء السلبية تتميز بصفاء ذهني هائل، وقد تسجل منعطفًا مهمًا في حياتك العاطفية.



صحيًا: لا ترهق أعصابك وتنفعل عند سماعك أخبارًا غير مطمئنة تتعلق بأحد المقربين منك، حاول أن تهدأ واخلد إلى نفسك.