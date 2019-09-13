"تعليم أسوان" تُكرم المتفوقين وأوائل الطلبة بكوم أمبو (صور)

شهد اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية بمركز كوم أمبو للعام الدراسي ٢٠١٨ ٢٠١٩، وذلك بحضور المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب بأسوان، والدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من أسر وأهالي مدينة وقرى كوم أمبو.



وأشار اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، إلى أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات والتي تساهم في إضفاء البهجة على وجوه الطلاب وأسرهم، كما إنها تعكس الاهتمام الكبير والجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع كافة الكيانات السياسية والمؤسسات المدنية والأهلية من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية والمساهمة في تخريج أجيال مؤهلة ومطلعة على كافة آليات ونظم الثورة التكنولوجية والعلمية الحديثة.



وأكد "حجازي"، على أن تكريم المتفوقين يعتبر حافزًا قويًا لهم لإستكمال تفوقهم العلمي وتحقيق المزيد من التميز والنجاح فى حياتهم العلمية والمهنية بما يعود بالخير عليهم وعلى أهلهم ووطنهم الغالي مصر، موضحًا أن العلم والثقافة هما السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيل قوي قادر على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.



كما أشاد نائب المحافظ بالمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم وجهدهم الدؤوب لتطوير العملية التعليمية واستثمارها لصالح الطلاب ورفع مستوياتهم في الفهم والاستيعاب والتحصيل طوال العام الدراسي.



وفى ختام فعاليات الاحتفال قام اللواء سعيد حجازي، والنائب محمد سليم بتوزيع شهادات التقدير على ٥٥ من الطلبة والطالبات المتفوقين بمختلف مدارس كوم أمبو الثانوية والإعدادية والإبتدائية، بالإضافة إلى تسليم الدروع والمكافآت المادية لـ ٥٠ من المعلمين المثاليين والقيادات المتميزة والمبدعين بمختلف الفئات، ومنها ذوي الإحتياجات الخاصة، فضلًا عن البالغين سن التقاعد والعاملين بمختلف القطاعات الخدمية والخيرية.