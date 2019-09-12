محمد صلاح يحيى ذكرى "الهاتريك" أمام نيوكاسل.. السبت

يستعد نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لمواصلة تألقه على ملعب "أنفيلد"، عندما يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



ويركز محمد صلاح على التسجيل بملعب "أنفيلد" للمباراة الثالثة على التوالي في النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزي، بعدما سبق وأحرز 3 أهداف جاءت جميعها في معقل ليفربول.



وسجل محمد صلاح هدفًا أمام نورويتش سيتي، و"هدفين" أمام أرسنال بملعب "أنفيلد"، بينما لم يتمكن من التسجيل خارج معقل الريدز هذا الموسم، وبالتحديد أمام ساوثهامبتون وبيرنلي.