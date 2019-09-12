النائب العام الفلسطينى: إحالة المتهمين بقتل إسراء غريب للمحكمة

قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم الخميس تعليقا على حادثة الفتاة إسراء غريب، إنه ستتم إحالة المتهمين الثلاثة (م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ) بتهمة قتل الشابة إسراء غريب إلى المحكمة.



وأضاف: باشرنا التحقيق للتعرف على هوية من سرب نتيجة تقرير الطب الشرعي وسيتم معاقبته.



كما قال النائب العام الفلسطيني إن سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي جراء ما تعرضت له من ضرب وعنف، وإن المغدورة إسراء غريب تعرضت لعنف أسري وضرب ولكنها لم تتحدث للأسف عن ذلك، ونؤكد أن التسجيل الصوتي المنتشر ناتج عن دمج صوتين مختلفين.



وأضاف: ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة إدعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسري.