الذهب ينخفض والأنظار على "المركزى" الأوروبى

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي تلقى فيه الإقبال على المخاطرة الدعم من آمال انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.



وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1495.30 دولار للأوقية (الأونصة). ولم يسجل الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر ليستقر عند 1503.70 دولار للأوقية.



ووافقت الولايات المتحدة يوم الأربعاء على تأجيل زيادة رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 15 أكتوبر من الأول من الشهر نفسه "كبادرة على حسن النية".



وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة إن تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على سلع صينية هدأ توترات التجارة نوعا ما، مضيفا أن الأسواق حاليا تترقب مؤشرات من اجتماع البنك المركزي الأوروبي.



وتعززت الشهية للمخاطرة بفضل آمال بانفراجة في المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع ارتفاع أوسع مؤشرات إم.إس.سي.آي نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.2 بالمائة وصعود الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الين الآمن.