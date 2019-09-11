موريتانيا: الحكومة مستعدة للتشاور مع المعارضة

قال رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا إن النظام الجديد ينطلق من سياسة التشاور بوصفها سنة حميدة من السنن النبوية.



ونقلت صحف نواكشوط اليوم (الأربعاء) عن رئيس الوزراء الموريتاني قوله إن حكومته تمد اليد للمعارضة ومستعدة للتشاور معها في القضايا الكبرى، مؤكدًا أن الرؤية الجديدة التي «بدأت للتو» مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «ستكرس سنة التشاور الحميدة».



وجدد الشيخ سيديا التأكيد على أننا سنكرس سنة التشاور الحميدة حول القضايا الوطنية الهامة.



وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية عقد معها اجتماعات منفصلة في القصر الرئاسي.