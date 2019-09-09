15 ألف جنية..إيردات فيلم "أنت حبيبي وبس"

حقق ليلة أمس بدور العرض السينمائي فيلم "أنت حبيبي وبس" للفنان محمد ثروت إيردات 15 ألف جنية.



الفيلم من إنتاج السبكي ويشارك فيه كل من "محمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدري".



كما حقق فيلم "الكنز 2" 29 ألف جنيه وهو بطولة محمد سعد وهند صبري ومحمد رمضان، فيما حقق "خيال مأتة" لاحمد حلمي 155 الف جنية، وحقق "ولاد رزق 2" 480 الف جنية وهو بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، أما فيلم "الفيل الأزرق" فحقق 300 ألف جنيه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم.

