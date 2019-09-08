بوتين وماكرون يبحثان الملفين الإيراني والأوكراني



وأشارت الرئاسة الروسية، في بيان إلى أن الرئيسين بحثا الاتفاق النووي الإيراني بشكل مفصل، داعين إلى "تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة وتطبيقها بصورة كاملة".



وأضاف: أن بوتين وماكرون تبادلا المعلومات عن الخطوات التي تتخذها روسيا وفرنسا لتحقيق هذا الغرض.



وفيما يتعلق بالملف الأوكراني، قال البيان إن الرئيسين قيما بصورة إيجابية تبادل المعتقلين بين أوكرانيا وروسيا، على اعتباره "فعالية إنسانية مهمة"، وأعربا عن أملهما أن يسهم ذلك في إعادة العلاقات الروسية الأوكرانية إلى طبيعتها.



وذكر البيان أن الجانبين شددا على عدم وجود بديل عن اتفاقيات مينسك كأساس لتسوية هذه الأزمة، مؤكدين تمسكهما بمواصلة "العمل البناء المشترك في إطار صيغة النورماندي".



وذكر البيان أن الرئيس بوتين أشار بهذا الصدد إلى أهمية تحضير جدول أعمال القمة الجديدة لرباعية "النورماندي" (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا) تحضيرا دقيقا، يشمل أيضا الدراسة الجيدة للقرارات التي يمكن أن تنجم عن هذا اللقاء، كي يستطيع زعماء الدول الأربع المصادقة عليها.



وفي السياق نفسه، لفت الرئيس الروسي إلى ضرورة تنفيذ السلطات الأوكرانية لما تم الاتفاق عليه أثناء قمتي "النورماندي" السابقتين في باريس (2015) وبرلين (2016).

بحث الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الملفين الأوكراني والإيراني، حسبما أورد الكرملين، مساء اليوم الأحد.