مها أبوعوف تكشف عن صدمتها من تجاهل تكريم شقيقها بالمهرجانات

كشفت الفنانة مها أبوعوف، عن صدمتها الكبيرة من تجاهل اسم شقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف، في كل المهرجانات التي أقيمت في مصر بعد وفاته.



وقالت خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي، إنهم متضررون جدًا من رؤساء المهرجانات ومن عدم ذكر اسم عزت أبوعوف، وهذا صدمة كبيرة لكل آل عوف".



وأضافت: "متشكرين جدا أنكم عرفتم قيمة عزت أبوعوف ولكن هذه هي الحياة".



يذكر أن الفنان عزت أبوعوف، رحل عن عالمنا يوم 1 يوليو، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 71 عامًا، داخل أحد المستشفيات الخاصة التي تواجد بها قبل رحيله بفترة.

