لوكلير يمنح فيراري الفوز في جائزة إيطاليا الكبرى

وضع شارل لوكلير حدا لصيام فيراري عن الانتصارات في جائزة إيطاليا الكبرى، اليوم الأحد، وحقق أول فوز لفريقه في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمام جماهيره منذ 2010.



واحتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثاني، بينما جاء "لويس هاميلتون" بطل العالم خمس مرات في المركز الثالث.



وتفوق لوكلير (21 عامًا) على زميله سيباستيان فيتل بفارق لفة كاملة، ولم يحقق السائق الألماني أي نقطة.