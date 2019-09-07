هيدي كرم: أنا ضد استقلالية المرأة

صدمت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بإعلانها أنها ضد استقلال المرأة وذلك رغم مناصرتها الدائمة لها خلال برامجها.



وقالت هيدي كرم، في ردودها على بعض الأسئلة، في فيديو انتشر لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي: "الرجل لم يفقد شيء المرأة هي من فقدت عدد من الأشياء".



وأضافت: "أهمها الدلع، وأن تعتمد على رجل يهتم بها ويرعاها، وكذلك الاهتمام فعاشت 7 رجاله في بعض وجت على نفسها وفي الآخر بكت".



من ناحية أخرى، تستعد الفنانة هيدي كرم لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "سابع جار" خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل بقيادة المخرجات آيتن أمين ونادين خان.



المسلسل بطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، هاني عادل، نيكولا معوض، هيدي كرم، ونخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن إخراج آيتن أمين، ونادين خان، وهبة يسري.

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