محمد حماقي يغني "يا منعنع" مع مصطفى حجاج.. فيديو

أحيا الفنان محمد حماقي حفل زفاف خاص، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور كبير من أهالي العروسين.



وقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور المشارك في الحفل.



ونشر برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية روتانا"، فيديو لمفاجأة محمد حماقي، خلال الحفل وهي غناء أغنية "يا منعنع"، في وجود صاحب الأغنية مصطفى حجاج، والذي رقص على نغماتها معه.



من ناحية أخرى، يواصل محمد حماقي، تصوير الحلقات غير المباشرة من برنامج The Voice Kids، مع كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة نانسي عجرم، أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

