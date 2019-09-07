معرض "أفريقيا في عيون مصرية وسودانية" بمكتبة مصر الجديدة

تنطلق فعاليات معرض الفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية بعنوان "أفريقيا في عيون مصرية وسودانية"، اليوم السبت، بمكتبة مصر الجديدة، والذى يضم أكثر من 50 لوحة فنية للفنانين المصرى أحمد بيرو والسودانى مظفر موسى، وذلك ضمن احتفالات جمعية مصر الجديدة بتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى.



وقال الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، في بيان، إن الاحتفالية تأتى من منطلق سعى الجمعية الدائم، بمختلف صروحها الثقافية، نحو تبادل الثقافات بين دول حوض النيل للتعريف بمكنوز الدول الإفريقية التى تزخر بروائع العادات والتقاليد والتى تتميز بها كل دولة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء، ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها.



من جانبها، قالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن المعرض ممتد على مدى يومين وينقسم الى شقين، الأول فن تشكيلى نتاج ورش الرسم بألوان الزيت والماء الى نظمتها المكتبة طوال شهور الصيف، ويضم 30 لوحة فنية لأكثر من 15 فنانا شابا مصريا نفذت تحت إشراف الفنان أحمد بيرو، والقسم الثانى للصور الفوتوغرافية للفنان السودانى مظفر موسى، يضم حوالى 20 صورة يوثق فيها ملامح من الحضارة الإفريقية وكنوزها الزاخرة وتراث ضارب في عمق التاريخ بالآلاف السنين.