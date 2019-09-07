موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للثانوية العامة
السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:41 م
يترقب طلاب الثانوية العامة الأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بعد تسجيل رغباتهم طوال الأسبوع الماضي.
أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزير التعليم والبحث العلمي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن نسبة تسجيل الطلاب وصل إلى مائة وثلاثة وثمانين ألف طالب، وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 – 2020 للجامعات لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العام لهذه السنة 2019.
علنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للكليات والمعاهد للعام الجامعي 2019-2020 بأنها ستظهر يوم الغد الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر 2019.