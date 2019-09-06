برلين قلقة إزاء تدفق المزيد من اللاجئين إلى اليونان

تتابع الحكومة الألمانية بقلق تزايد وتيرة تدفق القوارب التي تحمل على متنها مهاجرين من تركيا إلى الجزر اليونانية.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس اليوم الجمعة في برلين: "نتابع التطور بقلق"، مؤكدة في المقابل أن أعداد المهاجرين الذين يفدون حاليا إلى اليونان لا تزال أقل على نحو واضح من أعدادهم قبل توقيع اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس عام 2016.



وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة المهاجرين إلى تركيا، إذا تبين انتقالهم بشكل غير شرعي إلى الجزر اليونانية ولم يحصلوا على لجوء في اليونان.



وفي المقابل، يستقبل الاتحاد الأوروبي من تركيا مقابل كل سوري معاد إليها سوريا آخر مقيمًا على نحو شرعي في تركيا.