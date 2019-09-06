شاهد.. إياد نصار بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

خضع الفنان الأردني إياد نصار، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الأجنبية المعروفة، بعدسة المصور محسن عثمان.



وظهر "نصار" بإطلالة كلاسيكية، مرتديًا بدلة من اللون الرمادي، وقميص أبيض كلاسيك، وحذاء أسود أنيق، معتمدًا في إطلالته على الاستايلست آية نجم.



يذكر أن آخر أعمال الفنان الأردني إياد نصار، فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وفيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ويعرضان حاليًا في السينمات.