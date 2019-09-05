ماذا قالت نانسي عجرم عن لجنة The Voice Kids الجديدة؟

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن افتقادها لكل من الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنان المصري تامر حسني، واللذان غادرا برنامج The Voice Kids.



وأضافت خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إنه يوجد كيمياء جيدة بينها وبين لجنة التحكيم الجديدة والمكونة من الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي.



وتابعت، عاصي الروح الحلوة والعفوية، وحماقي أروق بكتير.



وبدوره قال الفنان عاصي الحلاني: "نانسي محببة إلى القلب، وبحبها كتير كفنانة ومدربة، وكذلك محمد حماقي، وأنا صديق لها".



أما الفنان محمد حماقي، فوصفها بأنها فاكهة البرنامج واللعب معها لطيف رغم أنها تلعب بأسلحة خطيرة جدًا مع الأطفال.

