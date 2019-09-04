الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات وملفات

الخطر القادم.. هل تفتك «حمي الوادي المتصدع» بالماشية في مصر؟

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:51 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نرمين كامل - أريج الجيار
طباعة
مرض فيروسي، واسع الانتشار يغزو الماشية، ويحدث خسائر فادحة، لاسيما أنه يمكن أن ينتقل إلى البشر، لم يصل مصر إلى الآن، لكن هناك تخوفات من دخوله بعدما استوطن جمهورية السودان والتي تحد مصر من الجنوب.

ولكن في الوقت الحالي، تبذل الدولة قصارى جهدها للتغلب على تلك المشكلة الوخيمة، بانتشار فيرس حمى الوادي المتصدع، الذي استطاع أن يفتك الماشية ووصل إلى السوادن، وهناك ترجيحات بوصله إلى مصر قريبًا.

فكيف استعدت الدولة له وما هو ذلك الفيرس؟. «سماح نوح»، طبيب بيطري، تقول إن أمراض حمى الوادى المتصدع ليس من الأمراض الشائعة بمصر، وهناك حملات لمجابهة ذلك المرض، وتكثر في المناطق التي توجد بها بعوضة "أيديز"، وخاصة المناطق الحارة كجنوب أفريقيا.

تؤكد أنه إلى الآن لم يتم رصد أي ظهور لذلك الفيرس، ولا توجد حالات أصيبت به في مصر، موضحة أنه ينتقل من خلال التلامس المباشر وغير المباشر للحيوانات، وهناك أعراض للإصابة به متمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، الهزلان.

تقول: "الفيروس يلتصق بالبراز والدم، وعند تلامس الإنسان للماشية المصابة، يتم إصابة الإنسان بالحمى النزفية، لو المرأة حامل واتصابت بمرض الحمى بيتم إجهاض الجنين".

سيد أحمد شحاتة، طبيب بيطري، يوضح أن حمى الوادي المتصدِّع مرض فيروسي حيواني المنشأ ،يصيب الحيوانات في المقام الأول كما يمكنه إصابة البشر، والأغنام أكثر استعداد للإصابة من الماشية والإبل، مشيرًا إلى أن إصابة الإنسان بهذا المرض الفتاك ينجم غالبًا من التماس المباشر أو غير المباشر مع دم أو أعضاء الحيوانات المصابة.

وتابع "شحاتة"، أن من الممكن للفيروس ينتقل إلى البشر عن طريق لمس أنسجة الحيوانات أثناء الذبح والتقطيع، والمساعدة في ولادة الحيوانات، وأثناء القيام بإجراءات بيطرية، أو نتيجة التخلُّص من جثث الحيوانات أو أجنتها، وكذلك عن طريق التلقيح.

يضيف: "وذلك من خلال جرح الجلد بسكين ملوَّثة أو بملامسة جلد مصاب، أو باستنشاق الضبوب الناتجة عن ذبح حيوانات مصابة، بالإضافة إلى أن شرب اللبن غير المبستر من الحيوانات المصابة بهذا الفيروس قد يصيب الإنسان مباشرة".

أما إبراهيم سعد، طبيب بيطري بمستشفى الشعب، يرى أن العدوى بذلك الفيرس تنجم من لدغات بعوض المصاب، كما يمكن أن ينتقل فيروس الحمى عن طريق الذباب الماص للدم، مشيرًا إلى أن نسبة انتقال هذا المرض الفيروسي للبشر نادرة.

وأضاف "سعد"، أن حمى الوادى المتصدع كانت منتشرة في مصر خلال أواخر السبعينات، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بهذا الفيروس، بالإضافة إلى أن الدوله تقوم بحظر دخول أي حيوانات مصابة بالفيروس حتى لا تكون مصدر للإصابة وانتشار العدوى بمصر.

أحمد عبدالكريم، رئيس الحجر البيطري، قال إنه يتم فحص جميع الجمال الواردة من السودان في المحاجر الحدودية عن طريق معامل، للكشف على الحيوانات باستخدام أدوات حديثة تقنية، ولا يسمح بدخول أي حيوانات مصابة بمرض حمى الوادى المتصدع.

وتابع لـ"الدستور" أنه لم يتم إيجاد حتى الآن حيوانات مصابة، ولن يكشفوا على ماشية مصابة بمرض حمى الوادي المتصدع، موضحًا أن إصابة الماشية بالحمى تؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة بسبب الوفيات وحالات الإجهاض التي تحدث بين الحيوانات التي تصاب بالحمى في المزارع.

أما حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، وصف مرض حمى الوادي المتصدع بالفتاك، والذي قد يودي بحياه الكثير من الحيوانات نتيجة الاختلاط، وحتى الآن لا توجد إصابات بهذا المرض، مضيفًا أن الإصابات تكون في بداية فصل الشتاء.

تابع لـ"الدستور"، أن الدولة تبذل جهود مضنية؛ من أجل القضاء على هذا المرض الوخيم، من خلال تحصينات فعالة ومبتكرة، موضحًا أنه يتم إعطاء أمصال مضادة للحيوانات السليمة لتجنب انتفال العدوى من الحيونات المصابة بهذا الفيروس الفتاك.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت إن المرض شديد العدوى ينتقل للإنسان عبر البعوض أو التعرض لدم أو أعضاء حيوانات مصابة، ويقدر مسؤولون أن نحو 50 رأسًا من الماشية نفقت في السودان، أغلبها من الجمال والغنم، منذ بداية الشهر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

منذ حوالي 4 ساعات

"الأعلى للإعلام" يخاطب المصنفات الفنية بشأن حفل محمد رمضان

منذ يوم

ضبط 7 شباب يرتدون ملابس حريمي داخل كافيهات وسط البلد

منذ حوالي 21 ساعة

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

أيام زمان

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

الصحة

هرمون التستوستيرون ذات صلة بمرض التوحد

أفضل بديل لحمية "ديتوكس"

شوائب البشرة ترجع إلى مشاكل الأسنان

لقاح الإنفلونزا يحمى مرضى القلب والضغط

الرئيس نيوز

وليد جنبلاط لـ"شكري": نقدّر جهود مصر لنزع فتيل الأزمات الإقليمية

الرئاسة الفلسطينية: زيارة نتنياهو لمدينة "الخليل" تصعيد خطير

"القضاء الإداري" ترفض دعوى إلغاء التعليم بـ"التابلت" للثانوية

البرقاوي لـ"الرئيس نيوز": مرشح "مسجون" يتصدر السباق الانتخابي التونسي

منوعات

ابتكار يساعد مرتدى الأيدى الاصطناعية على الإحساس

الأردن يتأهب لتوجيه ضربة غير متوقعة لفيسبوك وجوجل

حبيب نورمحمدوف يواجه صعوبات قبل نزاله في أبو ظبي

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

كشكول

"هندسة طنطا" تناقش آليات تفعيل التحول الرقمي

إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الأسبوع المقبل

مركز علمي لمعالجة مشكلات المياه في جامعة بني سويف

مبادرة لرفع المستوى التعليمي لطالبات الصف الأول الإعدادي بمطروح

إسلام سياسي

الجيش العراقى: لن نسمح بعودة خلايا "داعش" لأراضينا

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية

شباب الإخوان: وجدي غنيم يعيش في رفاهية وبذخ ويتطاول على فقراء الجماعة


زيت وسكر

كيف يؤثر غسول الفم على ضغط الدم؟

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

“تموين البحيرة” تحاصر مهربي الخبز والدقيق المدعم

مدارس تمريض الفيوم تستعد للعام الدراسي الجديد

مقالات الرأي
خالد عكاشة
زلزال الجيش التركى.. مع «ليلة جنرالات» طويلة ومظلمة
غسان شربل
خرائط متصدعة ونزاعات مديدة
مؤمن المحمدي
أوفسايد
صفوت البياضي
حرائق الأمازون المدمرة والدروس المستفادة
المزيد

الثقافة

سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بقبة الغورى.. الأحد المقبل

ندوة دولية لإحياء الذكرى الــ500 لرحيل ليوناردو دافنشي بالإسكندرية

"ثقافة السلام والتسامح" بشمال سيناء

إقبال كبير على جناح مصر في معرض موسكو للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك