الليلة.. أكرم حسنى ضيف "قهوة أشرف" على الحياة

يذكر أن أكرم حسني كانت أخر أعماله السينمائية فيلم "البدلة"، الذي شارك في بطولته الفنان تامر حسني، وعدد كبير من الفنانين، وحقق نجاحًا كبيرا وقت عرضه، بإيرادات وصلت إلى 70 مليون جنيه، بينما اشتهر في الفترات الخاصة بصعوده بتقديم شخصية "أبو حفيظة" من خلال برنامج كوميدي ساخر.





يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، الفنان أكرم حسنى، اليوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة "الحياة"، فى أولى حلقات الموسم الثانى، للحديث حول مشواره الفنى وكواليس حياته ورحلة صعوده.وأشار الفنان أكرم حسنى، خلال برومو الحلقة، أن شخصية أبو حفيظة التى يؤديها، كانت عبارة عن تجميعة من أشخاص مختلفة.برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم.على جانب آخر، كشف الفنان أكرم حسنى، عن تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد، الذي لم يتم تحديد اسمًا نهائيًا له حتى الآن ويقوم بكتابته المؤلف والكاتب، كريم حسن بشير،والفيلم من إنتاج شركة الماسة للإنتاج الفني وجاري عمل جلسات تحضيرية للاستقرار على التفاصيل النهائية".