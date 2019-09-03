الصين وكوريا الشمالية يناقشان الوضع في هونج كونج

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الصيني وانج يي ناقش العلاقات الإقليمية وموقف بكين من الأزمة في هونج كونج، وذلك خلال زيارته للعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.



وقد التقى وانج بنظيره الكوري الشمالي ري يونج هو خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام لبيونج يانج، والتي تأتي في أعقاب إجراء كوريا الشمالية تجربة لصواريخ يعتقد أنها باليستية.



وقال الوزيران إنهما سوف يتعاونان من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أنه فيما يتعلق بالوضح في هونج كونج، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن موقف بيونجيانج هو أن " هونج كونج تخص الصين، ولا يجب تدخل القوى الخارجية".



وأضاف وانج أنه بغض النظر عن المناخ الدولي خلال 70 عاما منذ بدء العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، إلا أن " الدولتين طالما كانتا في قارب واحد" بسبب خلفياتهما الاشتراكية "الأساسية".