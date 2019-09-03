عامر حسين يحرم الاتحاد السكندرى من صفقة مهمة

أرسل نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، فاكسا رسميا إلي نادي سبورتنج يطلب فيه ضم لاعب الأخير ياسين أحمد فؤاد.



ويلعب "ياسين" وهو نجل عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد فؤاد، في صفوف فريق كرة السلة بنادي سبورتنج السكندري مواليد 2002.



ورفض عامر حسين، رئيس اللجنة الرياضية بنادي سبورتنج، الرد على فاكس نادي الاتحاد المرسل منذ 17 أغسطس الماضي، وذلك لرفضه انتقال اللاعب إلى زعيم الثغر.



في الوقت نفسه رفض "حسين" أيضا رحيل لاعب الفريق الأول لكرة السلة في سبورتنج محمد خورشيد، للاتحاد.



وكان الاتحاد قد تقدم بعرض لضم خورشيد، بناء على طلب أحمد مرعي، المدير الفني لزعيم الثغر، الذي كان يشرف على تدريب اللاعب نفسه حين كان مدربا لسبورتنج.