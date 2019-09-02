أسرة أمين شرطة الزمالك الشهيد تكشف آخر طلب له قبل وفاته

حزن يخيم علي قرية ميت غزال التابع لمركز السنطة بحافظة الغربية بعدما قتل إبنها "علي" أمين الشرطة، علي يد أحد الأشخاص الذي من المحتمل أن يكون مختل عقليا.



قال "سعيد علي الشرقاوي" عم الشهيد، إن آخر مره كان فيها معه منذ 8 أيام، وكان يطلب أن يأكل الذره الأخضر، واتصل على زوجته قبل الحادث بساعات ليأكد على الذره.



لكن جائهم اتصال من أحد أصدقائه في العمل ليخبرهم أن" علي" مطعون بالسلاح الأبيض فذهبوا مسرعين إلى المستشفى، ولم يعلموا طوال الطريق أنه استشهد إلا عند وصولهم إلى المستشفي.



ويروي "الشرقاوي" أنهم عند تغسيله وجدوا 7 طعنات في ظهره وأخرى في صدره، رغم أن"علي" كان محبوبا بين الناس والأصدقاء، فلم يذكر أحد أنه أساء إليه أو أحزنه، فقد كان يخرج من البيت للعمل فقط ويساعد أهل بيته في تحضير الطعام، ولم يسمعه أحد يسب في حياته.



وطالب عم الشهيد بضرورة أخذ القصاص حتي يكون الجاني عبرة لكل الإرهابيين، وحتى يكون طمأنينة لغيره بحيث لا يتعرض أي أحد لهذا الموقف مرة أخرى، فرجال الشرطة يسعون لحماية الناس وهم نائمين في منازلهم، ولابد من الحفاظ عليهم وتقدير دورهم في خدمة الوطن، كما طالب الرئيس بأخذ حق "علي" من الجاني وإعدامه.



وذكرت أمال سعيد الشرقاوي زوجة الشهيد، أن آخر مكالمة دارت بينهم كانت في تمام الساعه الـ7 وخمس دقائق، أي قبل الإستشهاد بنصف ساعه، وفيها طلب منها تجهيز الطعام ثم بعدها ذهبت لشراء بعض الأغراض لمنزلهم، لكنها شاهدت صديق لعلي يجري ويسأل عن والدها، فشعرت أن مكروها أصاب زوجها، فذهبت مع الوالد لرؤيته لتتفاجئ بزوجها مطعون بسلاح أبيض، وكانت تحسب أنها ستجده علي سرير بالمستشفي لكنها صدمت عندما رأته في ثلاجة الموتي.



وأكدت "أمال" أن زوجها الشهيد لم يتأخر يوما علي عمله حتى لا يحمل زميله وقت إضافي، وكان طلبه دائما أن يموت شهيدا، وكان في جميع صلواته يطلب الشهادة من الله.



وقالت "أمال" إنها تتمني أن يعاقب الجاني بأشد عقوبة، فهي لا تحتاج لأي شي في الحياة سوي حق زوجها الذي قتل غدرا.



وقال أحمد "إبن الشهيد"، إنه في آخر مرة كان يوصله فيها إلى محل عمله.. كان يشعر أن والده يتحدث كأنه سيموت، وأوصاه بألا يغضب والدته أو أخته أو أي أحد صغيرا كان أو كبيرا وألا يقترب من الحرام، وأكد "أحمد" أنه لا يحتاج أي شئ في الحياة سوى حق والده، قائلا:"كثر الكلام على مواقع التواصل الإجتماعي بأن الجاني مختل عقليا، فكيف يقال ذلك وفي التحقيقات كان الجاني يبحث ويسعى لقتل أمين شرطه؟ وقد ذهب إلى أكثر من أمين فمنهم من كان نائما ولم يقتله، ومنهم من كان برفقة أكثر من شخص فخاف أن يُقبض عليه".



وذكر سيد احمد أخو الشهيد، إنهم كانو سويا منذ 3 أيام بأحد الأفراح بالقرية، وطلب منه أن يجهز مقابر العائلة، وأن يضع تعريف على المقابر، بحيث ينتهي من كل شئ قبل نهاية الأسبوع، ليجد في النهاية اتصالات هاتفيا من أحد الأشخاص من القرية، يخبره أن أخوه طُعن بسلاح أبيض ومات، فخرج من بيته مسرعا إلى القاهره ليجدوه في ثلاجة الأموات.