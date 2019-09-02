تعليق نبيل الحلفاوي عقب مؤتمر رينيه فايلر

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على المؤتمر الذي انعقد اليوم الاثنين، للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد بالنادي الأهلي، داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.



وقال "الحلفاوي" علي حسابه علي موقع "تويتر": "لاحظتوا حاجة في مؤتمر الأهلي؟.. لم يرد إطلاقا طوال المؤتمر اسم الخطيب ولا حتى الإشارة إليه بلقب رئيس النادي".



وأضاف: "الكلام كان عن وقوف الجماهير وراء الفريق والجهاز الفني و(الإدارة) والإشادة وجهت للجماهير فحسب".



واختتم: "الأهلي يا سادة".



يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع المخرج حسني صالح، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، وعمرو عبدالجليل.