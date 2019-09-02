شاهد.. عصام الحضرى يكشف آخر التطورات الصحية لعمرو ذكى

طمأن حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، جماهير عمرو زكى لاعب الزمالك والمنتخب السابق، من داخل المستشفى التي يرقد بها بعد تعرضه لحادث سير.



ونشر "الحضري" صورتين مع عمرو زكي من داخل المستشفى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "خضيتنا عليك يا بلدوزر، الحمد لله على سلامتك، ربنا يتم شفاك على خير يارب".



وكان عمرو زكى، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، تعرض لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى ما أدى لتحطم سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى.