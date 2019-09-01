خربين يواصل اعتذاراته عن مباريات سوريا

أعلن اتحاد الكرة السوري، اليوم الأحد، اعتذار عمر خربين لاعب الهلال السعودي، عن الانضمام لصفوف نسور قاسيون قبل مواجهة مضيفهم منتخب الفلبين، لحساب المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، المقررة الخميس المقبل.



وقال الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بعد إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى الفلبين، وحجز تذكرة الطائرة، فوجئت إدارة المنتخب الوطني الأول، عصر اليوم الأحد، بكتاب أرسله اللاعب عمر خربين، يعتذر فيه عن القدوم والمشاركة مع زملائه في المباراة... لأسباب عائلية خاصة، علمًا أنه كان من المقرر أن يلتحق ببعثة منتخبنا، التي وصلت إلى مدينة باكولود".



وأضاف الاتحاد: "جدير بالذكر أن اللاعب عمر السومة سيصل غدا إلى الفلبين، للالتحاق ببعثة المنتخب، حيث يغادر في منتصف هذه الليلة، في حين يصل كل من أحمد الصالح، شادي الحموي، وورد السلامة، تباعا يوم غد الاثنين".



وكان الجهاز الفني للمنتخب السوري قد استبعد خربين، في وقت سابق، بعد اعتذاره أكثر من مرة، عن عدم خوض المباريات الرسمية والودية.



