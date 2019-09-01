محامي قاتل أمين شرطة الزمالك يقدم شهادة تفيد مرض موكله نفسيا

تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مقتل أمين شرطة بجوار نادي الجزيرة على يد مريض نفسي بمنطقة الزمالك.



وقدم دفاع المتهم خلال التحقيقات التي دامت لأكثر من ٨ ساعات، أوراق ومستندات طبية تفيد أن المريض مهتز نفسيا ويخضع للعلاج النفسي من فترة كبيرة.



وأكد مصدر قضائى أن المتهم كان صامت طوال فترة وجوده في النيابة، ولم يصدر منه آية عبارات خلال عملية الطعن أو بعد ذلك، مشيرا إلي أنه عقب استكمال التحقيقات معه وسماع أقوال الشهود والانتهاء من تفريغ الكاميرات ووصول تحريات الأمن الوطني سيتم عرضه علي أطباء نفسيين وإيداعه أحد المصحات النفسيه فى حالت ثبوت وجود أية اضطرابات نفسيه لديه.



كما تحفظت النيابة على السيارة الخاصة بالمتهم والأسلحة المستخدمة في الحادث وعرضها على لجنة فنية وخبراء الطب الشرعي لفحصهم.



وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير شامل بالاصابات التي لحقت به وسبب الوفاة، ثم تسليمه لذويه والتصريح بدفنه، والتحفظ علي السلاح المستخدم بالواقعة، ومطابقته بالإصابات التي تعرض لها.



كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بنادى الجزيرة والمنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، وتفريغها وتتبع خط سير المتهم حتى وقوع الحادث، وإعداد تقرير بها، وكلفت رجال الأمن باستكمال تحرياتها حول المتهم وخلفيته والإستعلام عن سجله الجنائي والاجرامي.



وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أمس السبت، القبض على شخص طعن أمين شرطة بمحيط نادى الجزيرة بمنطقة الزمالك، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.