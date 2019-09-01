السعودية وباكستان تبحثان سبل دعم التعاون المشترك

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله في مكتبه بالرياض، اليوم الأحد، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا اعجاز علي، العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي أحمد الجبير استعرض العلاقات الثنائية مع سفير جمهورية باكستان بالمملكة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.