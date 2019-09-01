غرامة جديدة لـ"الإمساك" بالأبواب داخل المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق إن هناك تعليمات مشددة من المهندس على فضالي، رئيس الشركة، بشأن التعامل الفوري مع أو من الركاب الذين يعطلون حركة المترو في الخطوط الثلاثة له، وذلك حرصًا من الشركة على توفير الأمان للركاب.



وأوضحت الشركة أن هناك بعض التصرفات الخاطئة التي يقوم بها بعض الركاب مثل الإمساك بالأبواب أثناء مسير القطار، وهو ما يعطل حركة القطار ويتسبب في حدوث مشكلات فنية كثيرة داخل القطارات.



وأشارت شركة المترو إلى أنه سيتم توقيع غرامة فورية على من يقوم بالإمساك بأبواب المترو بغرامة مالية قدرها 100 جنيه وذلك لتقليل هذه الأفعال داخل المرفق.

