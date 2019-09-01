تأجيل محاكمة متهم باقتحام قسم شرطة مدينة نصر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، الأحد، محاكمة المتهم هشام عابدين، في إعادة محاكمته بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة أول أكتوبر؛ لحضور الشهود.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين، تم الحكم عليهم، عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.



يذكر أن المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.