بـ "هوت شورت" جريء.. منه فضالي تثير الجدل مجددًا على إنستجرام (شاهد)

نشرت الفنانة منة فضالى صورًا جديدة لها، عبر خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" أثارت الجدل بها مجددًا.



وظهرت منة فضالي، في الصور خلال رحلتها الى فرنسا، حيث ارتدت تيشرت أسود، و"هوت شورت" جينز قصير جدًا، وعلق المتابعون عليها بكثرة لانتقاد ملابسها التي تعتبر جرئية.



وتشارك منة فضالي في بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذى يضم نخبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، وإيهاب فهمي، وبوسي، وميرفت أمين، ومحمد رياض، وسيمون، وغادة طلعت، ورامي وحيد، ومن إخراج تامر حمزة.