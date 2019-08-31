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عالم

الحراك الجزائرى يتمسك بالمطالبة برحيل بقايا نظام بوتفليقة

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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خرج أمس الجمعة عشرات الآلاف من الجزائريين في الشّوارع الرئيسية في العاصمة الجزائر لمواصلة احتجاجهم للأسبوع الـ28 للمطالبة بالتخلّص من بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المحتجين رفعوا شعارات مطالبة برحيل رئيس الحكومة نور الدّين بدوي، مؤكّدين على مواصلة "ثورتهم السلمية" التي بدأوها منذ 22 فبراير الماضي والتي أطاحت بحكم الرئيس السابق بوتفليقة.

وردّد متظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد الاستقلال" و"جزائر حرّة ديمقراطية".

يأتي هذا فيما لا يرفض المحتجين الانتخابات التي ينادي بها النّظام في بلادهم، وإنما يرفضون إجراءها في ظل بقاء أبرز الأسماء التي يعتبرونها "أذرع بوتفليقة في السلطة".

وقد تزايد عدد المحتجّين بشكل لافت في الجمعة الـ28، مقارنة بالأسابيع الماضية، الأمر الذي وصفه مراقبون لحراك البلاد بـ"الموجة الثّانية للحراك".

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