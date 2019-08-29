رئيس كولومبيا يتهم فنزويلا بإيواء جماعة متمردة جديدة

اتهم الرئيس الكولومبي إيفان دوكي فنزويلا بحماية جماعة من قادة ومقاتلي حركة فارك السابقة ممن أعلنوا استئنافهم للكفاح المسلح وأعلن عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقالهم.

وقال دوكي في كلمة للأمة إن الجماعة لا تمثل حركة التمرد الجديدة، لكنها "عصابة من إرهابي تهريب المخدرات الذين تتم استضافتهم ودعمه من قبل الديكتاتور نيكولاس مادورو".

وقال إن الجيش سيتعقب المجموعة الجديدة "في كل ربوع أراضي البلاد" وأعلن عن إنشاء "وحدة خاصة" مؤلفة من ضباط في الاستخبارات من أجل هذا الغرض.

وعرضت الحكومة مكافأة قدرها 3 مليارات بيزو (860 ألف دولار) لمعلومات تقود إلى القبض على أي من أفراد المجموعة، حسبما قال الرئيس.

وأضاف أنه طلب من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو إعادتهم إلى كولومبيا في إطار محاولاتها لاعتقال المتمردين.

كان المخاوف في كولومبيا قد تزايدت اليوم الخميس بشأن استمرار عملية السلام في البلاد مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) بعدما أعلن قادة سابقون بها أنهم سوف يحملون السلاح مجددا.