أحمد موسى: 2020 عام إسكات الرصاص في إفريقيا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العام المقبل 2020 سيشهد إنهاء الصراعات في القارة الإفريقية بعد سنوات من الصراعات.



وأضاف خلال حلقة برنامج "صدى البلد"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من يوكوهاما: أن أصوات الرصاص ستتوقف العام المقبل في القارة السمراء وسيكون عام إنهاء الحروب والصراعات في هذه القارة حتى تستقر وتبدأ الشركات الكبرى تتجه للاستثمار في إفريقيا من أجل توفير ملايين من فرص العمل للشباب.



وتابع، حان الوقت ليسمع العالم نداء أفريقيا والعالم مطالب أن تنتقل وتتواجد في إفريقيا بغرض الاستثمار وتقديم خبراتها وتوفير فرص العمل الواعدة للشباب الإفريقي، مؤكدا أن من يستثمر في إفريقيا سيربح بكل تأكيد ولن يخسر خاصة وأنها غنية بالثروات الكبيرة في باطن الأرض وبثروة بشرية ضخمة.