اليمن وكوريا الجنوبية يبحثان التعاون الثنائي بين البلدين



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس، أن "بجاش" أطلع السفير الكوري على أخر تطورات الأحداث على الساحة اليمنية، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة اليمنية لإحلال الأمن والاستقرار في كافة المحافظات، مشيدًا بالدور الذي تقوم به كوريا تجاه الحكومة الشرعية والشعب اليمني.



من جهته.. أكد سفير كوريا موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بجاش مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن "باك وونج تشول"، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.