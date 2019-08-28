أصالة تتألق في حفلها الأول ضمن فعاليات موسم الطائف.. فيديو

تحيي الفنانة السورية أصالة حفلها الغنائي الأول، ضمن فعاليات موسم الطائف، خلال الوقت الحالي، وسط حضور كبير من الجمهور معها.وعبرت أصالة عن سعادتها للغناء بالطائف، قائلة في بداية الحفل: "من زمان كنت أقول لأصحابي وأنتوا جايين هاتولي وردة من الطائف وأخيرًا أنا في الطائف".وتألقت أصالة خلال الحفل، بفستان أبيض، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها.الفنانة السورية بدأت حفلها بأغنية "كبير الشوق"، والتي تؤديها للمرة الأولى، وتبعتها بعدد من أشهر أغانيها التي اشتهرت بها طوال مشوارها الفني.